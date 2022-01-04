TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.01.2022 13:29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988588
BIST
14:161.967
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 40,50
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:1613,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2383
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:1615,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2371
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:16774,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 15,38
|Açılış
|: 774,38
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:16
|BFREN
|1.192,40
|33.227.892
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.812.611
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.067.793
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,18
|14.001.564
|% -7,33
|
|BAGFS
|16,54
|54.929.153
|% -6,55
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,92
|1.707.567.009
|% 4,95
|
|EREGL
|30,12
|1.277.776.853
|% 3,01
|
|GARAN
|11,50
|1.250.667.921
|% 0,35
|
|SASA
|55,80
|1.061.434.545
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|863.844.564
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|618.275.925
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,26
|308.792.167
|% 1,35
|
|GARAN
|11,50
|1.250.667.921
|% 0,35
|
|IHGZT
|0,74
|64.492.523
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,61
|52.406.640
|% 7,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2839
|13,3066
|% 1,82
|
|Euro
|14,9888
|15,0389
|% 1,60
|
|Sterlin
|17,9253
|18,0152
|% 1,87
|
|Frank
|14,4613
|14,5484
|% 1,86
|
|Riyal
|3,5380
|3,5557
|% 1,71
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,30
|
|Altın Gr.
|772
|773
|13,59
|
|Cumhuriyet
|5.146
|5.224
|64,00
|
|Tam
|5.120
|5.254
|67,20
|
|Yarım
|2.475
|2.542
|32,50
|
|Çeyrek
|1.241
|1.271
|16,26
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,82
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,12
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,63
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31ELITE
Yüzde 5.82 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 688, 378 adet işlem
-
14:30CMBTN
Yüzde 6.27 oranında artışla 228.90 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 365 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, GARAN, ISCTR
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 05 artarak (% 2.40 ) 1, 754
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, KRSTL, IHEVA, IHLAS, CRFSA, BFREN, UZERB, DOBUR