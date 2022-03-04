TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2022 16:26
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007312
BIST
16:221.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -29,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:2214,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1462
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:2215,6180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0260
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:22891,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,19
|Açılış
|: 891,26
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:22
|AVOD
|1,44
|19.767.015
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.557.532
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.214.260
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,53
|40.039.356
|% 9,50
|
|VERUS
|51,35
|34.558.529
|% 8,65
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|59.674.688
|% -6,77
|
|ACSEL
|23,90
|19.507.192
|% -6,35
|
|DOCO
|1.233,10
|24.043.331
|% -5,62
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,38
|3.922.841.001
|% -1,69
|
|EREGL
|34,14
|2.211.142.727
|% -3,40
|
|THYAO
|25,30
|1.557.861.859
|% -2,47
|
|ASELS
|24,16
|1.252.421.851
|% 1,43
|
|KOZAL
|128,80
|1.136.055.313
|% -0,08
|
|ODAS
|1,44
|438.714.674
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,38
|3.922.841.001
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,87
|765.897.911
|% 8,30
|
|PETKM
|7,94
|1.041.926.118
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|459.057.583
|% -0,82
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2563
|14,2604
|% 1,04
|
|Euro
|15,5670
|15,6180
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,8475
|18,9420
|% 0,41
|
|Frank
|15,4354
|15,5284
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7870
|3,8059
|% 0,98
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|6,60
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,65
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.860
|6.008
|69,93
|
|Yarım
|2.832
|2.906
|33,83
|
|Çeyrek
|1.421
|1.453
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,79
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 96 kaybederek (% -1.71 ) 2, 243
-
16:37XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 22, 063.00 milyon TL de
-
16:35ATAGY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 827 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 21, 900.00 milyon TL de
-
16:29DAGHL
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 118 adet işlem