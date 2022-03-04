TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2022 16:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007319
BIST
16:221.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -29,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:2214,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1462
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:2215,6180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0260
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:22891,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,09
|Açılış
|: 891,26
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:22
|AVOD
|1,44
|19.735.395
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|265.334.927
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.213.187
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,52
|40.007.024
|% 9,42
|
|VERUS
|51,40
|34.535.376
|% 8,76
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|59.537.462
|% -7,38
|
|ACSEL
|23,84
|19.418.081
|% -6,58
|
|DOCO
|1.232,70
|24.042.098
|% -5,65
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,37
|3.909.899.692
|% -1,76
|
|EREGL
|34,20
|2.194.777.345
|% -3,23
|
|THYAO
|25,32
|1.551.954.684
|% -2,39
|
|ASELS
|24,24
|1.243.693.140
|% 1,76
|
|KOZAL
|128,70
|1.133.128.011
|% -0,16
|
|ODAS
|1,44
|438.327.791
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,37
|3.909.899.692
|% -1,76
|
|DOHOL
|2,88
|761.530.840
|% 8,68
|
|PETKM
|7,95
|1.028.293.824
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,62
|456.298.394
|% -1,09
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2563
|14,2604
|% 1,04
|
|Euro
|15,5670
|15,6180
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,8238
|18,9182
|% 0,28
|
|Frank
|15,4213
|15,5142
|% 0,78
|
|Riyal
|3,7839
|3,8029
|% 0,90
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|6,93
|
|Altın Gr.
|889
|889
|10,17
|
|Cumhuriyet
|5.892
|5.981
|81,00
|
|Tam
|5.865
|6.014
|75,32
|
|Yarım
|2.835
|2.909
|36,44
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|18,22
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,14
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 96 kaybederek (% -1.71 ) 2, 243
-
16:37XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 42 altında . İşlem hacmi 22, 063.00 milyon TL de
-
16:35ATAGY
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 827 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 21, 900.00 milyon TL de
-
16:29DAGHL
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 118 adet işlem