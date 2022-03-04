TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2022 16:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007327
BIST
16:181.994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -29,66
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:1814,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1476
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:1815,6420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
16:18889,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,71
|Açılış
|: 889,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:18
|AVOD
|1,43
|19.727.485
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|265.289.287
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.209.369
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,53
|40.005.788
|% 9,50
|
|VERUS
|51,40
|34.308.617
|% 8,76
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|59.475.276
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,90
|19.323.307
|% -6,35
|
|DOCO
|1.234,30
|23.939.637
|% -5,53
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,38
|3.902.614.293
|% -1,69
|
|EREGL
|34,14
|2.186.340.825
|% -3,40
|
|THYAO
|25,30
|1.549.828.500
|% -2,47
|
|ASELS
|24,26
|1.241.557.477
|% 1,85
|
|KOZAL
|128,70
|1.132.513.694
|% -0,16
|
|ODAS
|1,44
|437.673.020
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,38
|3.902.614.293
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,88
|761.208.538
|% 8,68
|
|PETKM
|7,96
|1.025.814.095
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,63
|453.937.535
|% -0,82
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2483
|14,2618
|% 1,05
|
|Euro
|15,5912
|15,6420
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,8342
|18,9287
|% 0,34
|
|Frank
|15,4234
|15,5163
|% 0,79
|
|Riyal
|3,7848
|3,8038
|% 0,92
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|6,60
|
|Altın Gr.
|890
|890
|10,65
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.860
|6.008
|69,93
|
|Yarım
|2.832
|2.906
|33,83
|
|Çeyrek
|1.421
|1.453
|16,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,79
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 21, 900.00 milyon TL de
-
16:29DAGHL
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 118 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EREGL, TCELL
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 87 kaybederek (% -1.57 ) 1, 806
-
16:27
BUCIM, BRKO, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında