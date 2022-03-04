TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
04.03.2022 16:30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007325
BIST
17:302.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,70
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3014,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3015,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:30894,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 14,85
|Açılış
|: 894,02
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AVOD
|1,44
|21.314.557
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.060.332
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.509
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.247.890
|% -6,15
|
|DOCO
|1.233,90
|26.081.630
|% -5,56
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KSTUR
|245,80
|163.492
|% -5,10
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|EREGL
|34,36
|2.452.669.676
|% -2,77
|
|THYAO
|25,56
|1.827.302.303
|% -1,46
|
|ASELS
|24,40
|1.424.707.689
|% 2,43
|
|GARAN
|11,91
|1.323.973.010
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,90
|801.217.668
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,66
|641.806.538
|% 0,00
|
|PETKM
|8,03
|1.128.997.311
|% 1,65
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2623
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5820
|15,6327
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,8011
|18,8954
|% 0,16
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7899
|3,8089
|% 1,06
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.91 ) 1, 818
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, INVES, MEDTR, ODAS, BUCIM
-
17:42
ATEKS, MEDTR, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:40AEFES
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 721 adet işlem