TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.03.2022 14:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011039
BIST
16:272.130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 41,32
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:2714,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1432
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:2716,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2152
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:27921,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 16,41
|Açılış
|: 921,10
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:27
|YEOTK
|62,75
|8.489.887
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.312.274
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.406.345
|% 9,97
|
|AVGYO
|3,18
|35.792.255
|% 9,66
|
|IEYHO
|0,82
|18.535.612
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.103.811
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.676.549
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|21.736.877
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,65
|2.614.740.489
|% 1,81
|
|EREGL
|35,46
|2.507.582.994
|% 3,44
|
|GARAN
|11,86
|2.237.852.791
|% 0,00
|
|THYAO
|27,82
|1.992.894.384
|% 0,43
|
|FROTO
|306,70
|1.486.002.819
|% 7,05
|
|DOHOL
|3,42
|844.253.311
|% 4,27
|
|GARAN
|11,86
|2.237.852.791
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,86
|686.761.573
|% 1,58
|
|KRDMD
|14,65
|2.614.740.489
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,27
|298.770.186
|% 1,79
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7542
|14,7587
|% 0,98
|
|Euro
|16,3235
|16,3657
|% 1,33
|
|Sterlin
|19,2945
|19,3912
|% 0,77
|
|Frank
|15,6486
|15,7428
|% 1,22
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 1,06
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|12,38
|
|Altın Gr.
|922
|922
|17,21
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.190
|88,00
|
|Tam
|6.070
|6.223
|88,90
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|43,01
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,50
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,88
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42PSGYO
Yüzde 8.80 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 068 adet işlem
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16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 89 artarak (% 2.30 ) 2, 394
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16:41XU100
Endeks 2, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 25, 951.00 milyon TL de
-
16:40YEOTK
Yüzde 9.99 oranında artışla 62.75 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 297 adet işlem
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16:39TSPOR
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 560, 612 adet işlem