TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.04.2022 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021834
BIST
14:142.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,06
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1414,6667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0301
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
14:1415,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0387
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:14932,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,14
|Açılış
|: 932,60
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:12
|DAGHL
|19,29
|9.025.278
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.084.024
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,06
|22.204.829
|% 7,68
|
|IHEVA
|1,17
|25.394.310
|% 7,34
|
|BOSSA
|44,20
|20.181.113
|% 6,81
|
|ISGYO
|11,07
|50.645.744
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|74.396.992
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,60
|19.081.876
|% -6,25
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|57.236.764
|% -5,11
|
|GARAN
|14,45
|1.630.961.670
|% 0,21
|
|THYAO
|37,84
|1.561.868.516
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,37
|1.552.056.816
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,80
|1.180.061.544
|% 1,71
|
|SISE
|18,03
|1.108.073.974
|% -0,22
|
|ODAS
|2,49
|763.370.049
|% 4,62
|
|TSKB
|2,05
|533.231.387
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,93
|678.208.267
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,34
|1.039.908.971
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,86
|603.217.125
|% 2,12
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6617
|14,6682
|% 0,22
|
|Euro
|15,8220
|15,8389
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0278
|19,1233
|% 0,20
|
|Frank
|15,3922
|15,4849
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8987
|3,9182
|% 0,36
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,51
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.145
|6.298
|-32,93
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-15,93
|
|Çeyrek
|1.490
|1.523
|-7,97
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,97
|