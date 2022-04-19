TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.04.2022 14:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021835
BIST
14:582.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,06
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5814,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:5815,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0641
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8581
En Düşük
15,7630
14:58933,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 933,47
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DAGHL
|19,29
|9.078.769
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.191.964
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.239.475
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,08
|24.387.276
|% 7,78
|
|YATAS
|15,70
|185.804.772
|% 7,17
|
|ISGYO
|11,07
|52.200.547
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.525.745
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.081.186
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|78.707.342
|% -5,11
|
|GARAN
|14,46
|1.747.981.426
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,42
|1.709.318.628
|% 1,73
|
|THYAO
|37,90
|1.653.788.385
|% 0,69
|
|TUPRS
|256,90
|1.391.893.777
|% 2,15
|
|SISE
|18,05
|1.182.909.384
|% -0,11
|
|ODAS
|2,52
|873.886.858
|% 5,88
|
|TSKB
|2,04
|553.307.365
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|722.423.727
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,34
|1.171.610.878
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|623.842.623
|% 1,85
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6656
|% 0,20
|
|Euro
|15,8408
|15,8529
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,0323
|19,1278
|% 0,22
|
|Frank
|15,4116
|15,5044
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8979
|3,9174
|% 0,34
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,99
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,36
|
Seans Raporu
14:56
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15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 32 artarak (% 1.03 ) 2, 283
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15:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, DESA, AVGYO
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15:10
SERVE, HUNER, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:10IHAAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 009 adet işlem