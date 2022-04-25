TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
25.04.2022 15:40
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023480
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0372
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7814
En Düşük
14,7180
18:0515,8306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0910
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -15,21
|Açılış
|: 900,46
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|KRDMD
|15,06
|1.797.868.704
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7766
|14,7799
|% 0,25
|
|Euro
|15,8183
|15,8306
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7247
|18,8186
|% -0,77
|
|Frank
|15,3589
|15,4514
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9277
|3,9474
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-37,33
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-15,21
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,25
|
|B. Petrol
|99
|99
|-6,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem