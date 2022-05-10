TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.05.2022 15:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028355
BIST
16:482.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,16
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4815,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1711
|Açılış
|: 15,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4816,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1711
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:48910,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,14
|Açılış
|: 910,41
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:48
|HLGYO
|2,31
|512.725.355
|% 10,00
|
|PKENT
|229,40
|69.979.130
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.061.885
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.041.419
|% 9,93
|
|GEDZA
|24,68
|61.930.500
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.895.455
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.519.532
|% -8,79
|
|AKSGY
|2,16
|30.697.385
|% -6,49
|
|TEZOL
|17,55
|110.571.791
|% -6,25
|
|SISE
|19,93
|2.795.274.675
|% 3,48
|
|KRDMD
|16,67
|2.344.106.211
|% 2,08
|
|THYAO
|42,38
|2.095.321.739
|% 0,19
|
|EREGL
|34,30
|1.865.858.370
|% 2,33
|
|ASELS
|24,08
|1.733.607.474
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,78
|1.375.980.148
|% 3,73
|
|HLGYO
|2,31
|512.725.355
|% 10,00
|
|YKBNK
|4,85
|787.456.676
|% -0,21
|
|DOHOL
|3,80
|546.798.403
|% 2,98
|
|KRDMD
|16,67
|2.344.106.211
|% 2,08
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,37
|
|Altın Gr.
|913
|914
|14,37
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.142
|6.298
|46,02
|
|Yarım
|2.969
|3.046
|22,26
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,20
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,41
|