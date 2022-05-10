TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.05.2022 15:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028356
BIST
16:492.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,62
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
16:4915,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1711
|Açılış
|: 15,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
16:4916,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1711
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
16:49910,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,14
|Açılış
|: 910,41
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PKENT
|229,40
|69.979.130
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|17.052.502
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|IHAAS
|22,58
|4.041.419
|% 9,93
|
|LIDFA
|7,66
|26.174.992
|% 9,90
|
|GEDZA
|24,68
|61.873.588
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.892.465
|% -9,96
|
|GMTAS
|3,01
|27.494.627
|% -8,79
|
|ETILR
|9,50
|41.891.246
|% -6,13
|
|AKSGY
|2,17
|30.584.417
|% -6,06
|
|SISE
|19,95
|2.789.874.036
|% 3,58
|
|KRDMD
|16,68
|2.332.243.278
|% 2,14
|
|THYAO
|42,38
|2.092.743.038
|% 0,19
|
|EREGL
|34,36
|1.855.818.056
|% 2,51
|
|ASELS
|24,10
|1.728.167.427
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,79
|1.375.444.473
|% 4,10
|
|HLGYO
|2,30
|511.578.895
|% 9,52
|
|YKBNK
|4,87
|778.143.341
|% 0,21
|
|SISE
|19,95
|2.789.874.036
|% 3,58
|
|DOHOL
|3,80
|529.944.127
|% 2,98
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2503
|15,2568
|% 1,14
|
|Euro
|16,0915
|16,1113
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,7260
|18,8199
|% 0,98
|
|Frank
|15,3022
|15,3944
|% 1,22
|
|Riyal
|4,0543
|4,0746
|% 1,11
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|5,18
|
|Altın Gr.
|913
|913
|14,20
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.264
|48,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|40,81
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|19,74
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|9,87
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,04
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01IZINV
Yüzde 7.74 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 072 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 2, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 30, 751.00 milyon TL de
-
17:00GZNMI
Yüzde 5.95 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 328, 220 adet işlem
-
16:58ERBOS
Yüzde 9.72 oranında artışla 124.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 474, 561 adet işlem
-
16:56MEPET
Yüzde 7.49 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 322, 635 adet işlem