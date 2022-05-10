TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.05.2022 15:34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028358
BIST
15:312.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,79
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
15:3115,2650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1800
|Açılış
|: 15,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2650
En Düşük
15,0772
15:3116,1355
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1944
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
15:31911,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,66
|Açılış
|: 911,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,70
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PKENT
|229,40
|69.457.015
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.756.188
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|25.096.089
|% 9,90
|
|ACSEL
|46,76
|9.212.820
|% 9,87
|
|GMTAS
|2,97
|24.759.912
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|55.130.744
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.698.037
|% -9,96
|
|KARSN
|5,12
|654.116.226
|% -6,23
|
|AKSGY
|2,17
|27.339.652
|% -6,06
|
|SISE
|19,85
|2.222.416.576
|% 3,06
|
|KRDMD
|16,59
|1.854.875.831
|% 1,59
|
|THYAO
|42,46
|1.852.620.518
|% 0,38
|
|EREGL
|34,20
|1.468.274.951
|% 2,03
|
|ASELS
|24,22
|1.454.638.286
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,82
|1.226.813.189
|% 5,22
|
|HLGYO
|2,27
|338.968.160
|% 8,10
|
|YKBNK
|4,86
|731.372.677
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|654.116.226
|% -6,23
|
|SISE
|19,85
|2.222.416.576
|% 3,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2570
|15,2651
|% 1,19
|
|Euro
|16,1167
|16,1401
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,7410
|18,8350
|% 1,06
|
|Frank
|15,2988
|15,3909
|% 1,20
|
|Riyal
|4,0533
|4,0737
|% 1,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,05
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,75
|
|Cumhuriyet
|6.162
|6.255
|39,00
|
|Tam
|6.137
|6.293
|41,36
|
|Yarım
|2.966
|3.044
|20,00
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,30
|