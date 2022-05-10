TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.05.2022 15:33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028354
BIST
17:542.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 25,66
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
17:5415,2494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1644
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2694
En Düşük
15,0772
17:5416,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1419
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1765
En Düşük
15,9282
17:54905,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,71
|Açılış
|: 905,72
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
914,72
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PNLSN
|13,99
|84.172.830
|% 9,98
|
|PKENT
|229,40
|70.310.613
|% 9,97
|
|ECILC
|10,82
|174.540.975
|% 9,96
|
|ACSEL
|46,80
|14.828.949
|% 9,96
|
|IMASM
|24,12
|17.296.042
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,97
|28.752.072
|% -10,00
|
|ETILR
|9,11
|47.447.518
|% -9,98
|
|SELVA
|15,82
|11.261.909
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,74
|65.640.859
|% -9,77
|
|TEZOL
|17,46
|122.549.372
|% -6,73
|
|SISE
|20,00
|3.292.661.562
|% 3,84
|
|KRDMD
|16,89
|2.835.612.529
|% 3,43
|
|THYAO
|42,22
|2.465.979.937
|% -0,19
|
|EREGL
|34,60
|2.234.267.106
|% 3,22
|
|ASELS
|24,16
|1.883.005.548
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,76
|1.563.869.949
|% 2,99
|
|HLGYO
|2,22
|557.625.714
|% 5,71
|
|YKBNK
|4,86
|885.857.491
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,83
|682.712.149
|% 3,79
|
|KRDMD
|16,89
|2.835.612.529
|% 3,43
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2428
|15,2550
|% 1,13
|
|Euro
|16,0840
|16,1048
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,7358
|18,8297
|% 1,04
|
|Frank
|15,2749
|15,3669
|% 1,04
|
|Riyal
|4,0524
|4,0727
|% 1,07
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-3,79
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,31
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,80
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59RYSAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 863, 562 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 7.01 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 497 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 214, 321 adet işlem
-
17:56LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 600, 863 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, KRDMD