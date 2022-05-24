TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.05.2022 15:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032075
BIST
15:032.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,56
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:0316,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1629
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:0317,2530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2170
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:03962,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,55
|Açılış
|: 962,19
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KGYO
|4,76
|1.734.473
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.735.604
|% 9,83
|
|MZHLD
|52,00
|3.937.230
|% 9,43
|
|IMASM
|48,82
|19.320.739
|% 8,97
|
|ORCAY
|19,73
|97.108.723
|% 8,35
|
|SELVA
|9,32
|21.970.361
|% -8,63
|
|NUGYO
|6,36
|152.715.649
|% -4,79
|
|SEYKM
|7,74
|54.637.934
|% -4,44
|
|MNDRS
|3,14
|13.836.006
|% -4,27
|
|ESCOM
|12,78
|15.908.705
|% -3,91
|
|GARAN
|15,30
|1.787.336.677
|% 0,86
|
|THYAO
|42,96
|1.673.011.922
|% 0,00
|
|KARSN
|5,92
|1.143.373.833
|% 2,96
|
|SISE
|19,74
|1.050.251.132
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,32
|908.297.039
|% 0,70
|
|KARSN
|5,92
|1.143.373.833
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,57
|421.180.547
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|178.958.606
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.787.336.677
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|479.501.886
|% -0,45
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0560
|16,0775
|% 0,95
|
|Euro
|17,2190
|17,2435
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,0807
|20,1814
|% 0,51
|
|Frank
|16,6347
|16,7349
|% 1,29
|
|Riyal
|4,2838
|4,3053
|% 1,25
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,16
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,00
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.373
|6.533
|127,35
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,60
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,80
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,26
|