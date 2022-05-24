TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.05.2022 15:02
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032078
BIST
15:082.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 13,63
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:0816,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1983
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:0817,2766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2406
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:08962,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,49
|Açılış
|: 962,29
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KGYO
|4,76
|1.734.473
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.744.995
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,80
|4.064.876
|% 9,01
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|ORCAY
|19,66
|97.855.401
|% 7,96
|
|SELVA
|9,58
|22.442.858
|% -6,08
|
|NUGYO
|6,35
|158.016.874
|% -4,94
|
|SEYKM
|7,74
|55.027.583
|% -4,44
|
|MNDRS
|3,14
|14.137.320
|% -4,27
|
|POLTK
|644,10
|16.308.626
|% -4,09
|
|GARAN
|15,30
|1.792.284.296
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.688.150.124
|% -0,05
|
|KARSN
|5,85
|1.226.849.694
|% 1,74
|
|SISE
|19,74
|1.068.766.196
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,31
|912.066.209
|% 0,63
|
|KARSN
|5,85
|1.226.849.694
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,57
|421.800.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|181.282.749
|% -0,79
|
|GARAN
|15,30
|1.792.284.296
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,39
|483.306.167
|% -0,23
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1084
|16,1198
|% 1,22
|
|Euro
|17,2510
|17,2741
|% 1,40
|
|Sterlin
|20,0765
|20,1772
|% 0,49
|
|Frank
|16,6384
|16,7386
|% 1,32
|
|Riyal
|4,2810
|4,3025
|% 1,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,16
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,00
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.373
|6.533
|127,35
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,60
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,80
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,26
|