TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
31.05.2022 17:27
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033596
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0229
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0580
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05971,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,79
|Açılış
|: 971,44
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3855
|16,4031
|% 0,14
|
|Euro
|17,5814
|17,6077
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5964
|20,6997
|% -0,33
|
|Frank
|17,0384
|17,1411
|% -0,00
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-11,37
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,93
|