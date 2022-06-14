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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

14.06.2022 10:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037138


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RAYSG 11,77 3.310.028 % 10,00  
FONET 15,78 81.337.458 % 9,97  
UFUK 60,95 1.744.942 % 9,92  
BALAT 9,19 429.549 % 9,67  
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Altın Ons 1.824 1.824 4,92  
Altın Gr. 1.012 1.012 3,13  
Cumhuriyet 6.726 6.828 -22,00  
Tam 6.721 6.818 0,00  
Yarım 3.300 3.335 0,00  
Çeyrek 1.653 1.667 0,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,09  
Gümüş Gr. 11,74 11,75 0,04  
B. Petrol 124 124 1,30  
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