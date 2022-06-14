TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
14.06.2022 10:59
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037138
BIST
14:092.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,65
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:0917,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 17,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:0918,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,0700
En Düşük
17,9900
14:091.012,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.012,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:09
|IDEAS
|19,69
|15.495.254
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.310.028
|% 10,00
|
|FONET
|15,78
|81.337.458
|% 9,97
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|BALAT
|9,19
|429.549
|% 9,67
|
|TSGYO
|4,94
|4.493.128
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,13
|72.494.655
|% -7,64
|
|MOBTL
|1,75
|146.172.462
|% -6,42
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,08
|2.511.098.701
|% 0,17
|
|EREGL
|30,82
|1.084.548.842
|% -1,03
|
|SISE
|21,70
|951.152.324
|% -2,08
|
|SASA
|43,08
|834.573.283
|% 1,08
|
|KRDMD
|13,05
|666.244.213
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,58
|327.637.155
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,67
|421.267.605
|% -1,27
|
|ODAS
|2,84
|233.408.538
|% 0,71
|
|MOBTL
|1,75
|146.172.462
|% -6,42
|
|DOHOL
|4,02
|255.097.180
|% -0,99
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2673
|17,2731
|% 0,07
|
|Euro
|18,0100
|18,0200
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,8104
|20,9147
|% -0,28
|
|Frank
|17,3059
|17,4101
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5886
|4,6116
|% 0,08
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|4,92
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-22,00
|
|Tam
|6.721
|6.818
|0,00
|
|Yarım
|3.300
|3.335
|0,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,04
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,30
|