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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

02.08.2022 14:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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Tanıtım Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051013


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Frank 18,7773 18,8904 % 0,05  
Riyal 4,7633 4,7872 % 0,26  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 12,91  
Altın Gr. 1.031 1.032 11,82  
Cumhuriyet 6.848 6.952 75,00  
Tam 6.889 6.943 60,00  
Yarım 3.357 3.394 29,00  
Çeyrek 1.683 1.697 15,00  
Gümüş.Ons 20,38 20,41 0,03  
Gümüş Gr. 11,83 11,84 0,12  
B. Petrol 101 101 0,50  
Seans Raporu 15:47
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