TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
31.08.2022 11:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059046
BIST
13:023.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,51
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:0218,1932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0081
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:0218,1765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0340
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
13:021.000,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,73
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EGGUB
|279,40
|88.400.269
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.512.181
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|21.970.179
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.132.000
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.787.593
|% -9,98
|
|SEYKM
|10,02
|49.881.808
|% -5,65
|
|FENER
|59,90
|233.474.653
|% -5,52
|
|THYAO
|72,10
|3.902.543.548
|% 2,34
|
|GARAN
|23,22
|1.736.725.962
|% -4,13
|
|HALKB
|8,35
|1.596.190.204
|% 6,51
|
|PETKM
|13,60
|1.392.391.083
|% 1,12
|
|VAKBN
|7,09
|1.163.066.344
|% 6,62
|
|EKGYO
|4,03
|1.134.430.848
|% 0,00
|
|HALKB
|8,35
|1.596.190.204
|% 6,51
|
|VAKBN
|7,09
|1.163.066.344
|% 6,62
|
|YKBNK
|6,79
|1.020.770.086
|% -1,02
|
|PETKM
|13,60
|1.392.391.083
|% 1,12
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1902
|18,1932
|% -0,04
|
|Euro
|18,1694
|18,1765
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,0963
|21,2021
|% -0,04
|
|Frank
|18,5048
|18,6163
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8281
|4,8524
|% 0,15
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.772
|-60,00
|
|Yarım
|3.275
|3.311
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-2,48
|