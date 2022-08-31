TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
31.08.2022 19:46
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059188
BIST
10:503.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -27,88
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.132
10:5018,2098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:5018,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:50998,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,52
|Açılış
|: 998,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:48
|SMRTG
|41,18
|84.323.849
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|VAKBN
|7,95
|1.221.324.664
|% 8,76
|
|KONTR
|47,30
|236.414.706
|% 8,67
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.361.184
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,86
|11.330.347
|% -5,42
|
|THYAO
|70,80
|1.762.134.575
|% -3,15
|
|HALKB
|9,24
|1.682.819.746
|% 7,19
|
|VAKBN
|7,95
|1.221.324.664
|% 8,76
|
|PETKM
|14,12
|920.397.000
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,04
|790.388.748
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|790.388.748
|% 0,75
|
|HALKB
|9,24
|1.682.819.746
|% 7,19
|
|VAKBN
|7,95
|1.221.324.664
|% 8,76
|
|YKBNK
|7,01
|645.768.813
|% -0,43
|
|ZOREN
|3,06
|248.761.009
|% 4,44
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1935
|18,2207
|% 0,20
|
|Euro
|18,2746
|18,2930
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,0643
|21,1700
|% -0,07
|
|Frank
|18,5789
|18,6908
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8320
|4,8563
|% 0,16
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-6,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.710
|6.762
|-12,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-0,93
|