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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

02.09.2022 11:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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DOGUB 11,50 8.334.420 % 9,94  
BRMEN 3,29 376.748 % 8,94  
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Riyal 4,8343 4,8585 % 0,18  
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11:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 6,73  
Altın Gr. 997 997 4,67  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.717 6.769 4,00  
Yarım 3.273 3.309 2,00  
Çeyrek 1.641 1.654 1,00  
Gümüş.Ons 17,95 17,97 0,15  
Gümüş Gr. 10,51 10,53 0,09  
B. Petrol 94,42 94,42 2,06  
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