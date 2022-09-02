TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.09.2022 11:23
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059570
BIST
11:263.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 49,90
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
11:2618,2287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:2618,1846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:26998,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,67
|Açılış
|: 998,49
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KNFRT
|10,57
|22.987.066
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.655.855
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.334.420
|% 9,94
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|ULUSE
|140,40
|8.954.639
|% 8,42
|
|MTRKS
|47,52
|1.792.644
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|CANTE
|77,75
|9.005.471
|% -5,18
|
|DITAS
|25,16
|7.001.330
|% -4,84
|
|THYAO
|71,80
|2.012.810.961
|% 0,98
|
|AKBNK
|12,54
|1.990.553.165
|% 5,82
|
|HALKB
|8,43
|1.438.633.564
|% -1,06
|
|YKBNK
|7,44
|1.382.068.547
|% -1,72
|
|VAKBN
|7,58
|1.009.349.999
|% -1,04
|
|YKBNK
|7,44
|1.382.068.547
|% -1,72
|
|HALKB
|8,43
|1.438.633.564
|% -1,06
|
|EKGYO
|4,05
|657.953.386
|% 1,25
|
|AKBNK
|12,54
|1.990.553.165
|% 5,82
|
|VAKBN
|7,58
|1.009.349.999
|% -1,04
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2142
|18,2287
|% 0,18
|
|Euro
|18,1738
|18,1846
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,9975
|21,1028
|% 0,29
|
|Frank
|18,5209
|18,6324
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,73
|
|Altın Gr.
|997
|997
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.717
|6.769
|4,00
|
|Yarım
|3.273
|3.309
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|0,09
|
|B. Petrol
|94,42
|94,42
|2,06
|