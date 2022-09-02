TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.09.2022 11:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059572
BIST
13:023.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,27
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:0218,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:0218,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1428
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:021.000,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.000,10
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,15
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:02
|KNFRT
|10,57
|24.255.138
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.395.107
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.299.365
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.292.710
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.428.226
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.228.593
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,60
|68.294.293
|% -5,18
|
|CANTE
|78,00
|12.708.130
|% -4,88
|
|AKBNK
|12,67
|3.298.114.990
|% 6,92
|
|THYAO
|71,60
|2.527.077.418
|% 0,70
|
|YKBNK
|7,43
|1.881.180.524
|% -1,85
|
|HALKB
|8,40
|1.698.610.744
|% -1,41
|
|GARAN
|23,10
|1.565.826.058
|% 1,67
|
|AKBNK
|12,67
|3.298.114.990
|% 6,92
|
|YKBNK
|7,43
|1.881.180.524
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,05
|868.511.802
|% 1,25
|
|HALKB
|8,40
|1.698.610.744
|% -1,41
|
|ISCTR
|8,23
|1.302.241.598
|% 2,36
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2123
|18,2266
|% 0,17
|
|Euro
|18,2325
|18,2411
|% 0,75
|
|Sterlin
|21,0165
|21,1219
|% 0,38
|
|Frank
|18,5037
|18,6152
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8313
|4,8556
|% 0,12
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|8,75
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,28
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.736
|6.790
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|13,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,32
|94,32
|1,96
|