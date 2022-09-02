TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.09.2022 11:24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059576
BIST
11:153.194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 51,55
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.197
En Düşük
3.160
11:1518,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:1518,1970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0922
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:15997,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,72
|Açılış
|: 997,53
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:15
|HKTM
|23,38
|42.482.772
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.210.887
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,54
|20.443.691
|% 9,68
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|MTRKS
|47,52
|1.708.344
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,85
|4.486.858
|% -6,19
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|MIPAZ
|8,60
|42.116.749
|% -5,18
|
|THYAO
|71,90
|1.873.156.046
|% 1,13
|
|AKBNK
|12,50
|1.594.046.587
|% 5,49
|
|HALKB
|8,45
|1.355.504.152
|% -0,82
|
|YKBNK
|7,48
|1.272.941.059
|% -1,19
|
|VAKBN
|7,61
|935.875.359
|% -0,65
|
|YKBNK
|7,48
|1.272.941.059
|% -1,19
|
|HALKB
|8,45
|1.355.504.152
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,06
|573.676.302
|% 1,50
|
|AKBNK
|12,50
|1.594.046.587
|% 5,49
|
|VAKBN
|7,61
|935.875.359
|% -0,65
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2173
|18,2284
|% 0,18
|
|Euro
|18,1902
|18,1970
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0029
|21,1083
|% 0,32
|
|Frank
|18,5272
|18,6388
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8348
|4,8591
|% 0,19
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,98
|
|Altın Gr.
|998
|998
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.715
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.272
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,07
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|1,80
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29YATAS
Yüzde 5.94 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 722, 341 adet işlem
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11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 98 artarak (% 1.68 ) 3, 458
-
11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, HALKB, TRKCM
-
11:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, HALKB
-
11:28XU100
Endeks 3, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 18, 673.00 milyon TL de