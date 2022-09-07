TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
07.09.2022 17:11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061065
BIST
17:223.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 7,34
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:2218,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:2218,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2300
En Düşük
18,1300
17:22999,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 999,27
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.645.344
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.798.354
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.759.014
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.196.304
|% -9,97
|
|FADE
|9,11
|197.587.885
|% -7,98
|
|VKING
|7,08
|7.269.906
|% -7,33
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|THYAO
|75,35
|7.595.527.106
|% 2,31
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,10
|6.352.520.336
|% -3,02
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|SISE
|26,22
|4.698.438.724
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,10
|6.352.520.336
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,13
|3.840.656.661
|% -3,80
|
|VAKBN
|10,66
|3.079.950.634
|% 5,75
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1340
|18,1422
|% 0,50
|
|Euro
|18,2000
|18,2100
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,7587
|20,8628
|% -0,84
|
|Frank
|18,4393
|18,5504
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% -0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,92
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|89,69
|89,69
|-3,14
|
Seans Raporu
17:22
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