TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
07.09.2022 17:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061067
BIST
17:233.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 5,52
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:2318,2232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0112
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:2318,1442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0929
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1475
En Düşük
18,0019
17:23999,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,05
|Açılış
|: 999,43
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ORGE
|12,98
|55.497.244
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|SELGD
|5,73
|4.645.344
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.798.354
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|169.759.014
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.196.304
|% -9,97
|
|FADE
|9,11
|197.587.885
|% -7,98
|
|VKING
|7,08
|7.269.906
|% -7,33
|
|ICBCT
|8,13
|266.973.598
|% -6,77
|
|THYAO
|75,35
|7.595.527.106
|% 2,31
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,10
|6.352.520.336
|% -3,02
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|SISE
|26,22
|4.698.438.724
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,96
|5.739.291.124
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,89
|7.460.361.676
|% -4,71
|
|AKBNK
|15,10
|6.352.520.336
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,13
|3.840.656.661
|% -3,80
|
|VAKBN
|10,66
|3.079.950.634
|% 5,75
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2239
|% -0,06
|
|Euro
|18,1354
|18,1429
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,7561
|20,8602
|% -0,85
|
|Frank
|18,4405
|18,5516
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8341
|4,8583
|% -0,02
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|9,56
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.768
|6.839
|-1,00
|
|Yarım
|3.298
|3.341
|2,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|-3,27
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
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17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, ISCTR
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17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 02 artarak (% 0.20 ) 3, 032
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17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, TSGYO, EKGYO, DESA, SELGD, DOGUB, ROYAL, ZRGYO, VKGYO, CUSAN
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17:36
SEGYO, HKTM, DOGUB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:36
GARAN, VKING, AYEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında