TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
07.09.2022 17:12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061069
BIST
17:073.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 25,16
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
17:0718,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
17:0718,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0503
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
17:07998,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 998,02
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler17:07
|ORGE
|12,98
|55.465.858
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|SELGD
|5,73
|4.565.623
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|21.753.926
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,96
|5.522.652.554
|% 9,98
|
|MTRKS
|34,68
|9.173.831
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|169.284.839
|% -9,97
|
|FADE
|9,20
|191.213.087
|% -7,07
|
|SANEL
|10,00
|2.151.745
|% -6,98
|
|PRKME
|13,02
|55.837.653
|% -6,60
|
|YKBNK
|7,96
|7.197.887.614
|% -3,86
|
|THYAO
|76,00
|7.042.243.300
|% 3,19
|
|AKBNK
|15,12
|6.091.784.995
|% -2,89
|
|EKGYO
|4,96
|5.522.652.554
|% 9,98
|
|SISE
|26,42
|4.581.172.662
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,96
|5.522.652.554
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,96
|7.197.887.614
|% -3,86
|
|AKBNK
|15,12
|6.091.784.995
|% -2,89
|
|ISCTR
|10,23
|3.673.852.515
|% -2,85
|
|VAKBN
|10,74
|2.991.610.947
|% 6,55
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2177
|18,2305
|% -0,02
|
|Euro
|18,0901
|18,1016
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7397
|20,8438
|% -0,93
|
|Frank
|18,4437
|18,5548
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8318
|4,8561
|% -0,07
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,41
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.767
|6.838
|-2,00
|
|Yarım
|3.297
|3.340
|1,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.673
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|89,22
|89,22
|-3,61
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ARSAN
Yüzde 4.74 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 843, 773 adet işlem
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, YKBNK, KRDMD
-
17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TCELL, PGSUS
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 39 artarak (% 0.81 ) 3, 050
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, DESA, SELGD, EKGYO, DGGYO, VKGYO, TSGYO, ORGE, DOGUB, ZRGYO