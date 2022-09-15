TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
15.09.2022 16:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063369
BIST
16:503.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -69,74
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:5018,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:5018,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0962
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:50990,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,82
|Açılış
|: 990,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:48
|MERKO
|5,39
|74.666.201
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|401.169.144
|% 9,97
|
|IMASM
|73,40
|17.387.386
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|68.171.624
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.397.830
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.364.112
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.625.810
|% -9,98
|
|ASELS
|33,66
|8.800.711.973
|% 2,00
|
|THYAO
|73,85
|5.599.466.402
|% -0,61
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.721.215
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,09
|3.935.215.553
|% -3,04
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.785.739
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.721.215
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.051.161.999
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.785.739
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,09
|3.935.215.553
|% -3,04
|
|ASELS
|33,66
|8.800.711.973
|% 2,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2568
|18,2662
|% 0,20
|
|Euro
|18,2880
|18,3030
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,9489
|21,0540
|% -0,18
|
|Frank
|18,9919
|19,1063
|% 0,62
|
|Riyal
|4,8436
|4,8679
|% 0,15
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-14,89
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.694
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,75
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03DESA
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 824, 787 adet işlem
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17:02XU100
Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 26 altında . İşlem hacmi 70, 279.00 milyon TL de
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17:02ALBRK
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 286, 034 adet işlem
-
17:00AKBNK
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 309, 137 adet işlem
-
16:59ISFIN
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 041, 745 adet işlem