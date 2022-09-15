TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
15.09.2022 16:54
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063372
BIST
16:583.376
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -71,17
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
16:5818,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:5818,3064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1018
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:58991,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,59
|Açılış
|: 991,95
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MERKO
|5,39
|74.711.100
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|523.393.415
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.326.687
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.211.816
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|33.033.732
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.454.144
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.723.152
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.878.547
|% -9,98
|
|ASELS
|34,00
|9.030.018.341
|% 3,03
|
|THYAO
|74,60
|5.763.683.806
|% 0,40
|
|KRDMD
|13,34
|4.095.556.681
|% -1,19
|
|YKBNK
|7,08
|4.078.109.809
|% -9,92
|
|ISCTR
|9,16
|3.436.272.004
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.078.109.809
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,05
|2.056.939.474
|% -8,37
|
|ISCTR
|9,16
|3.436.272.004
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,34
|4.095.556.681
|% -1,19
|
|ASELS
|34,00
|9.030.018.341
|% 3,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2612
|18,2650
|% 0,20
|
|Euro
|18,2942
|18,3036
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,9680
|21,0732
|% -0,08
|
|Frank
|18,9967
|19,1111
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8430
|4,8673
|% 0,14
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.689
|-8,43
|
|Altın Gr.
|991
|991
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-69,00
|
|Tam
|6.705
|6.771
|-21,00
|
|Yarım
|3.267
|3.310
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-2,82
|
Seans Raporu
16:56
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17:11KLRHO
Yüzde -9.90 oranında düşüşle 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 584, 150 adet işlem
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17:08ATATP
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17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 03 kaybederek (% -2.47 ) 3, 674
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17:07XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 02 altında . İşlem hacmi 70, 988.00 milyon TL de
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17:06AVHOL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 940 adet işlem