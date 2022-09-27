TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
27.09.2022 10:48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065423
BIST
12:563.302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 41,36
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:5618,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:5617,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:56970,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,22
|Açılış
|: 970,22
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:56
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.567.077
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.324.658
|% 9,95
|
|KONTR
|57,65
|290.764.715
|% 9,08
|
|ISFIN
|6,70
|26.261.702
|% 7,37
|
|ISGYO
|8,19
|8.204.644
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|899.954
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.820.861
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,94
|645.612.717
|% -7,29
|
|SKBNK
|2,12
|818.186.332
|% -7,02
|
|THYAO
|71,15
|2.274.344.037
|% 2,52
|
|TSKB
|2,51
|1.939.421.880
|% -4,20
|
|SASA
|68,20
|1.862.857.297
|% 2,79
|
|YKBNK
|7,26
|1.520.122.066
|% 4,76
|
|GARAN
|19,53
|1.227.196.308
|% 1,35
|
|TSKB
|2,51
|1.939.421.880
|% -4,20
|
|SKBNK
|2,12
|818.186.332
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,02
|879.041.742
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,26
|1.520.122.066
|% 4,76
|
|ZOREN
|3,94
|645.612.717
|% -7,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4715
|18,4851
|% 0,05
|
|Euro
|17,7656
|17,7828
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,8882
|19,9879
|% 1,14
|
|Frank
|18,6014
|18,7135
|% 0,52
|
|Riyal
|4,8983
|4,9229
|% 0,11
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,87
|
|Altın Gr.
|970
|971
|7,60
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-51,00
|
|Tam
|6.593
|6.672
|-7,00
|
|Yarım
|3.208
|3.262
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.629
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,14
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|1,18
|