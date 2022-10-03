TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.10.2022 17:31
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066800
BIST
17:193.360
En Yüksek
|Değişim
|: 5,67%
|| 180,44
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.360
En Düşük
3.196
17:1918,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0471
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:1918,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1289
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:191.000,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.000,27
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.002,36
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:19
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|93.204.114
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.006.358
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.543.827.219
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.296.916.649
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.266.831
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.899.089
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|29.738.135
|% -7,04
|
|THYAO
|76,70
|5.844.571.838
|% 8,64
|
|SASA
|70,70
|3.200.770.327
|% 3,67
|
|YKBNK
|7,77
|2.216.498.317
|% 9,90
|
|ASELS
|31,50
|2.142.488.304
|% 7,51
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.006.358
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,12
|1.909.174.506
|% 6,46
|
|YKBNK
|7,77
|2.216.498.317
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,94
|411.537.367
|% 4,86
|
|HALKB
|7,67
|1.582.845.585
|% 9,89
|
|ISCTR
|8,27
|1.543.827.219
|% 9,97
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5349
|18,5488
|% 0,25
|
|Euro
|18,2332
|18,2652
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,8110
|20,9154
|% 1,01
|
|Frank
|18,6525
|18,7649
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9198
|4,9445
|% 0,20
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|24,54
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,13
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|
|B. Petrol
|88,99
|88,99
|3,85
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 226, 84 artarak (% 6.56 ) 3, 684
-
17:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, YKBNK
-
17:34XU100
Endeks 3, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 58 üstünde . İşlem hacmi 52, 234.00 milyon TL de
-
17:34ZPLIB
Yüzde 9.62 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 029 adet işlem
-
17:33ESCOM
Yüzde 8.87 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 474 adet işlem