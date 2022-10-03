TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
03.10.2022 17:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066801
BIST
17:403.381
En Yüksek
|Değişim
|: 6,31%
|| 200,53
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.383
En Düşük
3.196
17:4018,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:4018,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:401.007,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 19,34
|Açılış
|: 1.007,56
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:38
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|102.950.717
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.173.653.057
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.576.871.857
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.300.785.895
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.536.399
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.860
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.105.230
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.764.161
|% -6,78
|
|THYAO
|77,40
|6.389.649.389
|% 9,63
|
|SASA
|71,10
|3.331.153.286
|% 4,25
|
|ASELS
|31,82
|2.524.930.387
|% 8,60
|
|YKBNK
|7,77
|2.276.526.536
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.173.653.057
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,23
|2.143.721.894
|% 9,30
|
|YKBNK
|7,77
|2.276.526.536
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,98
|540.803.059
|% 7,03
|
|TSKB
|2,65
|624.853.733
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.585.884.293
|% 9,89
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5381
|18,5422
|% 0,22
|
|Euro
|18,2205
|18,2485
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8410
|20,9455
|% 1,15
|
|Frank
|18,6926
|18,8052
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9176
|4,9422
|% 0,15
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|26,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|19,13
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.759
|6.827
|95,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|43,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,88
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|