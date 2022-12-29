TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.12.2022 15:09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091142
BIST
15:475.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 86,33
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:4718,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:4719,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1181
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:471.087,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.087,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TERA
|17,71
|1.009.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|824.643.865
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|29.222.576
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,80
|96.486.841
|% -7,81
|
|PLTUR
|16,04
|1.207.083.817
|% -7,60
|
|KOZAL
|560,40
|6.083.200.297
|% -6,08
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|560,40
|6.083.200.297
|% -6,08
|
|THYAO
|141,30
|4.362.459.245
|% 0,86
|
|ENKAI
|34,22
|3.760.350.035
|% 7,34
|
|PETKM
|19,71
|3.015.903.392
|% 3,52
|
|SISE
|42,44
|2.925.726.780
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,40
|2.570.480.636
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,91
|1.967.208.360
|% 2,76
|
|PETKM
|19,71
|3.015.903.392
|% 3,52
|
|KRDMD
|18,10
|2.511.519.397
|% 3,13
|
|TSKB
|4,34
|534.756.891
|% 1,88
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7152
|18,7172
|% 0,04
|
|Euro
|19,9550
|19,9747
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,4340
|22,5465
|% 0,06
|
|Frank
|20,1616
|20,2830
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9629
|4,9878
|% 0,02
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.426
|19,00
|
|Tam
|7.354
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,24
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,99
|
Seans Raporu
15:47
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16:01VESBE
Yüzde 6.07 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 876, 901 adet işlem
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15:59XU050
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, RYGYO, TERA, DIRIT, RYSAS, BRMEN, ARCLK, SAMAT, CELHA, ARSAN
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15:59
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15:59
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