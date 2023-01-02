TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.01.2023 10:28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091884
BIST
10:225.596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 86,66
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:2218,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:2220,0230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0046
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:221.098,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.098,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KONYA
|3.773,00
|42.652.895
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|28.126.522
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|10.210.926
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|TERA
|21,42
|4.523.454
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,34
|14.896.666
|% -9,93
|
|BRKVY
|32,64
|7.251.956
|% -7,95
|
|PRKME
|23,98
|4.160.511
|% -4,92
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,10
|1.041.522
|% -4,33
|
|ASELS
|64,10
|987.280.936
|% 3,14
|
|THYAO
|143,00
|819.957.950
|% 1,49
|
|TCELL
|39,34
|544.189.714
|% 3,85
|
|ENKAI
|34,30
|529.882.756
|% 3,50
|
|EKGYO
|8,84
|511.977.393
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,84
|511.977.393
|% 1,26
|
|PETKM
|20,20
|426.026.583
|% 1,20
|
|KRDMD
|18,36
|383.218.431
|% 2,06
|
|SKBNK
|3,12
|61.815.460
|% 1,96
|
|ISCTR
|12,87
|243.968.501
|% 0,78
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7207
|18,7242
|% 0,12
|
|Euro
|20,0006
|20,0230
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5412
|22,6543
|% 0,01
|
|Frank
|20,1725
|20,2940
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9658
|4,9907
|% 0,10
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|