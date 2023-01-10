TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.01.2023 15:21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099393
BIST
16:405.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -43,20
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:4018,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:4020,1415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:401.130,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.130,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:38
|EUHOL
|2,34
|90.990.166
|% 12,50
|
|ULUFA
|7,15
|31.991.610
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.473.300
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.134.266
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.768.465
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|MEPET
|5,27
|48.887.668
|% -9,91
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,60
|5.626.018.374
|% 0,85
|
|THYAO
|136,30
|5.237.325.270
|% -1,52
|
|EREGL
|39,54
|5.195.067.444
|% -0,70
|
|KRDMD
|18,93
|4.085.302.774
|% 0,75
|
|KOZAL
|591,60
|3.424.778.988
|% -0,27
|
|EKGYO
|8,76
|3.366.173.917
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,85
|2.671.837.261
|% -2,67
|
|KRDMD
|18,93
|4.085.302.774
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,85
|450.179.036
|% 0,35
|
|AKBNK
|17,76
|2.502.858.528
|% -0,28
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7727
|18,7769
|% 0,03
|
|Euro
|20,1264
|20,1374
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,6832
|22,7970
|% -0,46
|
|Frank
|20,2185
|20,3403
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% 0,09
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|
Seans Raporu
16:38
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16:53QNBFL
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 121.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 179 adet işlem
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16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, YKBNK, TAVHL
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 45 kaybederek (% -0.86 ) 4, 541
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16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, GSRAY, DIRIT, HKTM, MAKIM, ARMDA, EKIZ, ACSEL, ULUFA, SDTTR
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16:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KATMR, POLTK, GOZDE, MARTI, UMPAS, VKING