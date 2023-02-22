TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
22.02.2023 14:01
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115937
BIST
16:505.063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -86,63
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:5018,8781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:5020,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:501.115,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.115,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:48
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|22.214.368
|% 9,99
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.342.516
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.995.188
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.288.165
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|170.092.610
|% -10,00
|
|MRSHL
|616,90
|99.734.316
|% -9,99
|
|EREGL
|45,62
|7.141.863.380
|% -8,50
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.269.699
|% -9,97
|
|THYAO
|137,10
|3.192.302.026
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,04
|2.744.049.765
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,78
|2.620.834.569
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,04
|2.744.049.765
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.304.269.699
|% -9,97
|
|EREGL
|45,62
|7.141.863.380
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,16
|1.326.219.764
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,08
|2.040.222.599
|% 1,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8720
|18,8779
|% 0,06
|
|Euro
|20,0875
|20,0942
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7602
|22,8743
|% -0,04
|
|Frank
|20,2591
|20,3811
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,03
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.621
|7.672
|-27,00
|
|Yarım
|3.723
|3.754
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.877
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,82
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|82,51
|82,51
|-0,54
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 49 kaybederek (% -1.72 ) 5, 627
-
17:03OZRDN
Yüzde -9.16 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 528, 945 adet işlem
-
17:02INTEM
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 91.00 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 515 adet işlem
-
16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de