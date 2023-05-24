TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.05.2023 14:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153349
BIST
16:024.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -48,48
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0219,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0221,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1059
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:021.266,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.266,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:02
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|11.695.184
|% 9,98
|
|SMRTG
|67,85
|249.723.475
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.770.746
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.973.306
|% 9,95
|
|SAMAT
|23,46
|166.090.310
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.605,00
|53.790.728
|% -7,48
|
|BVSAN
|44,08
|221.247.124
|% -6,81
|
|ONCSM
|85,70
|240.922.313
|% -5,56
|
|SASA
|50,20
|3.131.816.397
|% 0,40
|
|THYAO
|132,40
|1.911.853.843
|% -1,49
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EUPWR
|78,05
|1.516.777.969
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,95
|1.228.951.722
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EKGYO
|6,22
|831.221.097
|% -0,96
|
|ODAS
|5,79
|685.797.953
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,72
|710.505.669
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,09
|995.311.541
|% -2,15
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8855
|19,8932
|% 0,18
|
|Euro
|21,4721
|21,5075
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,99
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17ONCSM
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 85.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 806, 930 adet işlem
-
16:16TATGD
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 263 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
-
16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem