TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.05.2023 14:57
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153350
BIST
16:014.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -48,93
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0119,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0121,5035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1019
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:011.265,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,48
|Açılış
|: 1.265,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:01
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|11.695.184
|% 9,98
|
|SMRTG
|67,85
|249.723.475
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.770.746
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.973.306
|% 9,95
|
|SAMAT
|23,46
|166.090.310
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.605,00
|53.790.728
|% -7,48
|
|BVSAN
|44,08
|221.247.124
|% -6,81
|
|ONCSM
|85,70
|240.922.313
|% -5,56
|
|SASA
|50,20
|3.131.816.397
|% 0,40
|
|THYAO
|132,40
|1.911.853.843
|% -1,49
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EUPWR
|78,05
|1.516.777.969
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,95
|1.228.951.722
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EKGYO
|6,22
|831.221.097
|% -0,96
|
|ODAS
|5,79
|685.797.953
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,72
|710.505.669
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,09
|995.311.541
|% -2,15
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8854
|19,8959
|% 0,20
|
|Euro
|21,4712
|21,5035
|% 0,48
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7228
|% 0,15
|
|Frank
|21,9515
|22,0837
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2881
|5,3146
|% 0,23
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.635
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,97
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16TATGD
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 263 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
-
16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem
-
16:14EYGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 786, 676 adet işlem