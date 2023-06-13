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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

13.06.2023 16:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158362


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Riyal 6,2840 6,3155 % 0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.952 -6,31  
Altın Gr. 1.483 1.483 -3,20  
Cumhuriyet 9.923 10.071 20,00  
Tam 9.871 10.127 17,11  
Yarım 4.837 4.915 -11,00  
Çeyrek 2.418 2.458 -5,00  
Gümüş.Ons 23,87 23,89 -0,17  
Gümüş Gr. 18,18 18,19 -0,09  
B. Petrol 74,33 74,33 2,49  
Seans Raporu 17:59
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