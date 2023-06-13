TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
13.06.2023 16:45
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158362
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -159,68
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0441
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2171
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.483,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.483,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|17,38
|31.961.759
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.116.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.643.537
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.593.035
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,45
|230.772
|% -8,25
|
|IMASM
|16,15
|1.639.905.369
|% -8,24
|
|BRSAN
|240,20
|967.087.249
|% -7,97
|
|THYAO
|177,90
|8.085.350.544
|% -2,95
|
|SASA
|56,35
|6.799.491.648
|% -9,98
|
|EREGL
|37,30
|4.266.157.640
|% -1,69
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|EKGYO
|7,43
|2.224.039.745
|% -3,88
|
|YKBNK
|11,74
|3.202.150.283
|% -0,84
|
|ISCTR
|12,95
|2.586.110.783
|% -1,15
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|KRDMD
|21,56
|3.815.541.674
|% 0,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6436
|23,6504
|% 0,16
|
|Euro
|25,5650
|25,5703
|% 0,85
|
|Sterlin
|29,7016
|29,8506
|% 0,81
|
|Frank
|25,9981
|26,1547
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2840
|6,3155
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,31
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.837
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|2,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem