TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
18.07.2023 14:32
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172964
BIST
'
14:426.588
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -12,27
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:4226,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6157
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:4230,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,8041
|Açılış
|: 30,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:421.701,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 46,26
|Açılış
|: 1.701,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YEOTK
|119,90
|367.291.168
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,40
|154.897.320
|% 9,99
|
|OBASE
|21,14
|25.207.904
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.553.094
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,80
|16.768.488
|% -9,62
|
|GRNYO
|9,17
|30.908.258
|% -8,94
|
|ASELS
|75,15
|4.726.510.736
|% 1,55
|
|THYAO
|218,10
|4.323.678.798
|% -0,32
|
|SASA
|63,85
|2.806.842.783
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,64
|2.750.001.575
|% -2,69
|
|EKGYO
|8,40
|2.604.696.364
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,40
|2.604.696.364
|% 1,82
|
|YKBNK
|13,60
|2.288.034.860
|% -1,59
|
|ODAS
|8,50
|1.103.842.598
|% 5,07
|
|ISCTR
|14,44
|1.860.935.877
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,83
|314.483.924
|% -1,05
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9494
|% 2,34
|
|Euro
|30,3040
|30,3911
|% 2,72
|
|Sterlin
|35,2173
|35,3939
|% 2,62
|
|Frank
|31,2728
|31,4612
|% 2,59
|
|Riyal
|7,1637
|7,1996
|% 2,35
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|8,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|49,30
|
|Cumhuriyet
|11.406
|11.578
|351,00
|
|Tam
|11.048
|11.287
|336,00
|
|Yarım
|5.524
|5.669
|168,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.835
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,58
|21,61
|0,57
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,27
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57BAYRK
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 418, 689 adet işlem
-
14:56KSTUR
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 385.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 260 adet işlem
-
14:55SUWEN
Yüzde -75.72 oranında düşüşle 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 207 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 19 kaybederek (% -0.35 ) 7, 231
-
14:54XU100
Endeks 6, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 76, 149.00 milyon TL de