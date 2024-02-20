TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
20.02.2024 11:38
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250731
BIST
'
13:419.304
En Düşük
|Değişim
|: 1,17%
|| 107,38
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:4130,9022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0621
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:4133,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1353
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:412.013,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,02
|Açılış
|: 2.013,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:40
|TURGG
|687,50
|102.742.020
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.584.668.336
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|242.553.929
|% 9,97
|
|UFUK
|198,60
|6.903.932
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.844.021
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,80
|55.279.397
|% -6,86
|
|CEOEM
|23,88
|59.419.718
|% -4,86
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,25
|5.380.768.812
|% 0,99
|
|MIATK
|68,85
|3.584.668.336
|% 9,98
|
|GUBRF
|208,80
|3.534.063.717
|% 5,61
|
|EREGL
|48,52
|2.994.021.029
|% 0,41
|
|SASA
|42,90
|2.497.855.086
|% -0,56
|
|ZOREN
|6,10
|1.879.073.311
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,60
|1.294.926.157
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.727.355
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|209.015.217
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,78
|372.572.712
|% 3,69
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8981
|30,9048
|% 0,21
|
|Euro
|33,4072
|33,4227
|% 0,42
|
|Sterlin
|38,8595
|39,0544
|% 0,33
|
|Frank
|34,9480
|35,1585
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2143
|8,2555
|% 0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|909,99
|911,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,45
|972,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,10
|83,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,28
|2.026,78
|% 0,66
|