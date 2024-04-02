TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
02.04.2024 14:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265620
BIST
'
17:049.082
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -75,16
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0432,1385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0400
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0434,6601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0157
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:042.335,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,82
|Açılış
|: 2.335,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:04
|FMIZP
|371,25
|107.323.841
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.657.335
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.420.539
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.283.110
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.478.484
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.605.792.527
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,55
|6.222.751.841
|% 0,35
|
|YKBNK
|29,32
|5.471.262.624
|% 3,17
|
|AKBNK
|49,06
|4.739.543.010
|% 2,64
|
|SAHOL
|85,60
|3.864.138.747
|% 1,30
|
|ISCTR
|11,55
|6.222.751.841
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,99
|2.003.594.747
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,32
|5.471.262.624
|% 3,17
|
|EKGYO
|9,04
|1.193.250.339
|% -2,27
|
|AKBNK
|49,06
|4.739.543.010
|% 2,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0837
|32,1385
|% -0,12
|
|Euro
|34,5776
|34,6601
|% -0,05
|
|Sterlin
|40,5148
|40,7179
|% 0,34
|
|Frank
|35,5876
|35,7660
|% 0,04
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,52
|25,55
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,24
|1.010,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,27
|88,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,07
|2.269,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
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17:18ASELS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 706, 447 adet işlem
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 72 kaybederek (% -0.59 ) 9, 866
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17:17XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 85, 856.00 milyon TL de
-
17:17BANVT
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 153.20 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 192 adet işlem
-
17:16SMRTG
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 863, 997 adet işlem