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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

02.04.2024 14:44
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265621


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 371,25 107.323.841 % 10,00  
TDGYO 12,10 65.657.335 % 10,00  
KARTN 154,00 41.722.320 % 10,00  
YAYLA 20,02 14.410.165 % 10,00  
BRMEN 6,93 1.486.445 % 10,00  
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17:04 Alış Satış %  
Dolar 32,0837 32,1385 % -0,12  
Euro 34,5776 34,6601 % -0,05  
Sterlin 40,5148 40,7179 % 0,34  
Frank 35,5876 35,7660 % 0,04  
Riyal 8,5968 8,6399 % 0,23  
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17:04 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,52 25,55 % 0,66  
Platin 925,24 927,32 % 0,66  
Paladyum 1.007,24 1.010,16 % 0,66  
Brent Pet. 88,27 88,27 % 0,66  
Altın Ons 2.269,07 2.269,47 % 0,66  
Seans Raporu 17:04
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