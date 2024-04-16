TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
16.04.2024 17:25
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273019
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0831
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5085
En Düşük
32,3337
18:0534,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1044
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6964
En Düşük
34,3902
18:052.495,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,22
|Açılış
|: 2.495,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.496,51
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:00
|UFUK
|379,50
|27.555.982
|% 10,00
|
|MAGEN
|18,37
|575.321.596
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.830.020.297
|% 10,00
|
|DNISI
|19,61
|79.107.637
|% 9,98
|
|GSRAY
|7,62
|660.797.550
|% 9,96
|
|CLEBI
|1.791,00
|430.478.941
|% -10,00
|
|GRNYO
|11,61
|15.692.285
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.144.980
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|31.965.976
|% -9,96
|
|ATAGY
|12,77
|10.557.190
|% -9,94
|
|THYAO
|296,75
|11.726.432.786
|% -0,59
|
|ENTRA
|14,91
|7.531.928.056
|% -7,39
|
|TUPRS
|185,50
|5.286.597.871
|% 1,37
|
|KOZAL
|24,50
|5.112.646.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,10
|5.068.397.883
|% -4,75
|
|ENTRA
|14,91
|7.531.928.056
|% -7,39
|
|ISCTR
|12,17
|4.317.301.360
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,74
|2.005.629.429
|% -2,38
|
|KOZAL
|24,50
|5.112.646.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,10
|5.068.397.883
|% -4,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4894
|32,4979
|% 0,27
|
|Euro
|34,5836
|34,5973
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,4164
|40,6190
|% 0,36
|
|Frank
|35,5793
|35,7577
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6582
|8,7016
|% 0,37
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,34
|28,37
|% 0,66
|
|Platin
|969,83
|971,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,11
|1.034,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,16
|90,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.388,42
|2.388,81
|% 0,66
|