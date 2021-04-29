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TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor

29.04.2021 19:30



TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )

Türkçe
Yıllık Rapor

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Açıklamalar

2020 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932684


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 259,60 11.725.051 % 10,00  
UZERB 50,20 1.369.554 % 9,99  
ALCAR 353,30 41.526.724 % 9,99  
UTPYA 27,76 2.808.088 % 9,98  
BRYAT 367,10 27.727.094 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2149 8,2230 % 0,42  
Euro 9,9675 9,9901 % 0,41  
Sterlin 11,4279 11,4852 % 0,38  
Frank 9,0017 9,0560 % 0,35  
Riyal 2,1851 2,1961 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -13,43  
Altın Gr. 467 467 -1,90  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,98 26,02 -0,20  
Gümüş Gr. 6,87 6,87 -0,03  
B. Petrol 67,84 67,84 1,06  
Seans Raporu 18:05
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