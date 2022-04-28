TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2022 22:56
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025290
BIST
12:422.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,14
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.414
12:4214,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0398
|Açılış
|: 14,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:4215,6870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1288
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:42913,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,68
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:41
|EGSER
|23,76
|49.329.242
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.377.862
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.483.983
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.746
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.363.719
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.883.369
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.553.430
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|FORMT
|1,37
|5.893.750
|% -9,87
|
|DITAS
|27,98
|22.096.732
|% -8,37
|
|THYAO
|40,52
|1.858.277.551
|% 0,05
|
|SISE
|17,72
|539.435.665
|% 0,06
|
|TUPRS
|235,20
|504.352.601
|% -1,18
|
|EREGL
|33,28
|491.271.484
|% 0,36
|
|GARAN
|14,99
|459.241.447
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,63
|309.160.461
|% -0,75
|
|ODAS
|2,42
|283.164.937
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,18
|96.642.538
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,86
|327.601.246
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,91
|437.155.544
|% -0,67
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8252
|14,8281
|% 0,26
|
|Euro
|15,6757
|15,6884
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,5773
|18,6705
|% 1,17
|
|Frank
|15,2454
|15,3372
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9417
|3,9615
|% 0,32
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,45
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,39
|
|Cumhuriyet
|6.063
|6.154
|82,00
|
|Tam
|6.035
|6.186
|83,72
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,50
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,25
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,56
|