TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
01.04.2024 09:35
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264671
BIST
'
11:289.039
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -103,33
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2832,4402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0418
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:2835,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:282.354,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.354,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:26
|IZINV
|59,55
|42.286.277
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|55.393.879
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.502.209
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.801.630
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|448.049.438
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|555.782.250
|% -9,96
|
|MTRKS
|55,55
|38.879.022
|% -9,89
|
|BOBET
|32,60
|118.959.237
|% -9,65
|
|THYAO
|297,50
|4.545.225.503
|% -0,08
|
|ISCTR
|11,40
|2.503.576.341
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,19
|1.689.431.964
|% -7,82
|
|TUPRS
|176,10
|1.584.954.082
|% -0,51
|
|KCHOL
|203,00
|1.462.154.793
|% 1,91
|
|ISCTR
|11,40
|2.503.576.341
|% 2,69
|
|EKGYO
|9,19
|1.689.431.964
|% -7,82
|
|ZOREN
|5,75
|764.128.940
|% -3,36
|
|YKBNK
|28,18
|1.385.538.584
|% 3,07
|
|PETKM
|19,25
|728.432.821
|% -2,92
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4310
|32,4376
|% 0,12
|
|Euro
|35,0388
|35,0504
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1034
|41,3094
|% -0,88
|
|Frank
|36,1539
|36,3351
|% -0,73
|
|Riyal
|8,6856
|8,7291
|% -0,76
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,12
|25,16
|% 0,66
|
|Platin
|915,08
|917,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,77
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.257,63
|2.257,95
|% 0,66
|