TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
01.04.2024 09:36
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264675
BIST
'
11:299.029
En Düşük
|Değişim
|: -1,24%
|| -113,27
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2932,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0400
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:2935,0458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:292.354,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 26,41
|Açılış
|: 2.354,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:27
|IZINV
|59,55
|43.600.546
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|55.758.342
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,53
|5.535.287
|% 9,92
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.806.903
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|556.896.288
|% -9,96
|
|PEKGY
|12,47
|471.505.020
|% -9,83
|
|PLTUR
|15,60
|49.555.010
|% -9,83
|
|BOBET
|32,54
|120.183.610
|% -9,81
|
|THYAO
|297,50
|4.560.506.787
|% -0,08
|
|ISCTR
|11,41
|2.513.997.896
|% 2,78
|
|EKGYO
|9,14
|1.703.776.830
|% -8,32
|
|TUPRS
|176,10
|1.591.168.075
|% -0,51
|
|KCHOL
|203,50
|1.502.618.304
|% 2,16
|
|ISCTR
|11,41
|2.513.997.896
|% 2,78
|
|EKGYO
|9,14
|1.703.776.830
|% -8,32
|
|ZOREN
|5,74
|773.642.838
|% -3,53
|
|YKBNK
|28,18
|1.399.756.803
|% 3,07
|
|PETKM
|19,26
|740.250.776
|% -2,87
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4348
|32,4390
|% 0,13
|
|Euro
|35,0396
|35,0503
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1034
|41,3094
|% -0,88
|
|Frank
|36,1459
|36,3271
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6855
|8,7290
|% -0,76
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|911,32
|919,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,38
|1.030,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,30
|87,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,24
|2.259,63
|% 0,66
|