TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
01.04.2024 09:41
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
2023 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264698
BIST
'
11:319.032
En Düşük
|Değişim
|: -1,21%
|| -110,79
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.021
En Yüksek
9.259
11:3132,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0427
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3309
11:3135,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0128
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:312.354,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 27,11
|Açılış
|: 2.354,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ISGSY
|27,34
|88.345.483
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|43.647.412
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|56.462.873
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|6.155.270
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|PLTUR
|15,57
|50.461.308
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,26
|37.980.230
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|52.977.052
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|40.544.004
|% -9,98
|
|BINHO
|472,25
|560.206.761
|% -9,96
|
|THYAO
|296,50
|4.613.573.438
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,36
|2.541.502.520
|% 2,33
|
|EKGYO
|9,13
|1.731.843.765
|% -8,43
|
|TUPRS
|175,40
|1.619.973.565
|% -0,90
|
|KCHOL
|203,00
|1.536.802.156
|% 1,91
|
|ISCTR
|11,36
|2.541.502.520
|% 2,33
|
|EKGYO
|9,13
|1.731.843.765
|% -8,43
|
|ZOREN
|5,72
|786.679.514
|% -3,87
|
|YKBNK
|28,14
|1.507.234.879
|% 2,93
|
|PETKM
|19,23
|761.423.166
|% -3,03
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4325
|32,4384
|% 0,12
|
|Euro
|35,0305
|35,0458
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,0877
|41,2937
|% -0,91
|
|Frank
|36,1353
|36,3164
|% -0,78
|
|Riyal
|8,6817
|8,7252
|% -0,80
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|