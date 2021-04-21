***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:24
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURSG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930028
BIST
15:261.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,00
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:268,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:269,8447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0758
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:26469,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,31
|Açılış
|: 469,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.661.795
|% 9,99
|
|JANTS
|779,10
|63.695.484
|% 9,81
|
|FORMT
|1,14
|10.144.577
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.553.652
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.342.190
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|223.032.875
|% -9,93
|
|PETKM
|6,42
|769.484.595
|% -2,28
|
|EREGL
|18,26
|743.099.661
|% 0,16
|
|GARAN
|6,96
|711.493.809
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,10
|440.560.371
|% -1,39
|
|THYAO
|10,95
|339.872.244
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,07
|309.976.528
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|769.484.595
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|711.493.809
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.032.875
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.936.517
|% -1,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1782
|8,1834
|% 0,94
|
|Euro
|9,8376
|9,8437
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,3518
|11,4087
|% 0,72
|
|Frank
|8,8718
|8,9252
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% 0,87
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,24
|
|Altın Gr.
|469
|469
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,09
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,53
|65,53
|-1,04
|