***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:24
***TURSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040272
BIST
12:282.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,72
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:2816,6922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0540
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:2817,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0482
|Açılış
|: 17,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:28973,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:28
|YGGYO
|22,90
|1.877.575
|% 9,99
|
|BEYAZ
|9,68
|33.692.929
|% 8,16
|
|BMSCH
|10,63
|71.705.885
|% 7,37
|
|RTALB
|7,29
|73.373.006
|% 7,36
|
|PEGYO
|1,85
|22.643.390
|% 6,94
|
|LIDFA
|11,34
|24.329.828
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.459.073
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|208,90
|15.786.535
|% -6,20
|
|THYAO
|45,82
|1.727.375.852
|% -0,78
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|EREGL
|26,54
|547.538.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,03
|493.099.296
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|EKGYO
|2,69
|469.845.635
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,33
|385.547.316
|% 0,93
|
|ODAS
|2,86
|241.794.236
|% -1,38
|
|TSKB
|1,95
|154.506.950
|% -3,47
|
|SISE
|21,48
|1.524.611.986
|% 3,87
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6794
|16,6922
|% 0,32
|
|Euro
|17,4151
|17,4359
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,1858
|20,2870
|% 0,34
|
|Frank
|17,3734
|17,4780
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4339
|4,4561
|% 0,25
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,21
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.594
|-5,00
|
|Tam
|6.491
|6.575
|-66,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.607
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,22
|